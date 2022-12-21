Россиянам рассказали о причинах исчезновения интереса к сексу зимой

К снижению сексуального влечения в холодное время года приводят вирусные заболевания и переохлаждение, объяснила сексолог Мария Карташева. В беседе с журналистами издания «Самара 24» она рассказала россиянам о причинах исчезновения интереса к сексу зимой.

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Карташева предупредила, что на уровень либидо влияют погодные условия. С наступлением холодов сокращается световой день, появляется дефицит витаминов и микроэлементов, что естественным образом приводит к уменьшению сексуального влечения.

Кроме того, зимой начинается сезон простудных заболеваний и гриппа, растет число заболевших COVID-19. И, по словам сексолога, после ОРВИ временно пропадает интерес к интимной близости.

Помимо этого, зимой из-за сокращения светового дня естественным образом снижается эмоциональный фон, что не способствует усилению сексуального желания, уверена Карташева. Также на него влияют стресс, недосып, диеты и чрезмерные физические нагрузки.

Для поддержания либидо в холода специалистка рекомендовала регулярно хорошо отдыхать, скорректировать рацион питания, принимать витамины, отказаться от курения и спиртного, а также заниматься спортом.