Россияне поделились планами на новогоднюю ночь

Планами на новогоднюю ночь поделились россияне во время опроса сервиса «Работа.ру», результаты исследования оказались в распоряжении Life. Выяснилось, что 69 респондентов собираются отметить праздник дома в кругу семьи и близких.

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Еще 13 процентов планируют встретить Новый год в компании друзей, а пять процентов проведут первую ночь 2023-го на работе. 11 процентов пока не определились с планами на праздник.

72 респондента считают лучшим вариантом встречи Нового года в кругу близких, 16 процентов — в путешествии, 14 процентов — на вечеринке с друзьями. 10 процентов опрошенных вовсе не отмечают Новый год. Встретить праздник на работе и в центре города предпочитают четыре и три процента соответственно.