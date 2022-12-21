Юрист назвал наиболее выгодное время для увольнения

Выгоднее всего покидать свое текущее место работы не в конце года, а в следующем году. Это связано с начислением тринадцатой зарплаты. Об этом рассказал Директор юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин, передает РИА Новости.
Он рассказал, что увольняющийся сотрудник в любом случае имеет право на выплату зарплаты, а также положенных надбавок и компенсаций за неиспользованные дни отпуска. Закон предполагает одни и те же гарантии вне зависимости от времени увольнения.
Однако эксперт обратил внимание на некоторые нюансы с выплатами премий в коммерческих организациях. По его словам, сроки и порядок зачисления тринадцатой зарплаты полностью зависят от работодателя. Юрист подчеркнул, что в некоторых случаях для получения этой премии сотруднику необходимо проработать в компании весь календарный год. В таком случае будет выгоднее уволиться в следующем году, пояснил Южалин.
Ранее юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала о плюсах и минусах увольнения с работы перед новогодними праздниками. Она рекомендовала россиянам оформить новые трудовые отношения с работодателем 1 января. В противном случае сотрудник может потерять часть зарплаты, так как он отработал неполный месяц.