Юрист назвал наиболее выгодное время для увольнения

Выгоднее всего покидать свое текущее место работы не в конце года, а в следующем году. Это связано с начислением тринадцатой зарплаты. Об этом рассказал Директор юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин, передает РИА Новости.

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Он рассказал, что увольняющийся сотрудник в любом случае имеет право на выплату зарплаты, а также положенных надбавок и компенсаций за неиспользованные дни отпуска. Закон предполагает одни и те же гарантии вне зависимости от времени увольнения.

Однако эксперт обратил внимание на некоторые нюансы с выплатами премий в коммерческих организациях. По его словам, сроки и порядок зачисления тринадцатой зарплаты полностью зависят от работодателя. Юрист подчеркнул, что в некоторых случаях для получения этой премии сотруднику необходимо проработать в компании весь календарный год. В таком случае будет выгоднее уволиться в следующем году, пояснил Южалин.