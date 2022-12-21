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16 минут назад

Россиянам рассказали, как отличить настоящую красную икру от имитированной

Москва24

Отличить настоящую икру от имитированной позволит наличие в икринках "глазка", а также цвет и форма, рассказали в Роскачестве. Эксперты пояснили, что данным "глазком" является зародыш, который плавает под оболочкой в белково-живорой эмульсии.

Россиянам рассказали, как отличить настоящую красную икру от имитированной
Фото: depositphotos/vinni-l@list.ru depositphotos/vinni-l@list.ru

"Иногда встречается имитированная продукция, в которой можно рассмотреть нечто похожее на "глазок", но это достигается путем использования красителя более темного оттенка, и его можно различить по неправильной и расплывшейся форме", – приводит слова специалистов РИА Новости.

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Кроме того, необходимо обращать внимание и на форму самих икринок. В имитированной икре они могут быть овальными, сдвоенными или деформированными, поскольку при изготовлении не соблюдаются технологии. У искусственной икры может быть неестественно сильно красный или желтый цвет. Если на поверхности образовалась пена, пояснили в Роскачестве, то это свидетельствует о большом содержании дрожжей, что является нарушением. Также следует обращать внимание на состав, маркировку и цену. Эксперты отметили, что некоторые производители выдают искусственную икру за натуральную, не указывая на этикетке, что в банке имитация.

"Искусственную икру могут подмешать в натуральную (тогда на этикетке могут абстрактно написать "икорно-рыбное изделие"), что позволяет нечестному производителю получать дополнительный доход в период новогоднего ажиотажа", – рассказали эксперты.

Как пояснила директор департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова, сама по себе имитированная икра не опасна для человека, поскольку желатин получают из животного сырья, а альгинат натрия – из бурых водорослей. Продукт не считается нелегальным, но при условии, если на маркировке указано, что икра не настоящая. Чтобы проверить икру, можно бросить ее в горячую воду и аккуратно раздавить, рассказала Котельникова. Поскольку натуральная икра является белковым продуктом, то в горячей воде белок свернется и окрасит воду в мутно-беловатый цвет.

Имитированная икра окрасит воду в цвет красителя или вовсе не растает. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор в Москве выявил некачественную икру лососевых рыб с повышенным содержанием консервантов. Производителям данной продукции вынесли предписания об устранении нарушений.

Общество,Роспотребнадзор,
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