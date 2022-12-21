Россиянам рассказали о приближении астрономической зимы

Астрономическая зима наступит в России в день зимнего солнцестояния в четверг, 22 декабря. Об этом рассказала ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Она уточнила, что солнцестояние придется на 0:48 по московскому времени.

«С этого момента начинает увеличиваться продолжительность светового дня», — сказала синоптик.

В то же время она предупредила, что ощутимое увеличение длительности светового дня произойдет только к концу января, когда наступит пик зимы.

Макарова добавила, что наступление астрономической зимы не оказывает непосредственного воздействия на погоду.

«Каждый год мы видим, что наши зимы могут меняться очень сильно, но это вполне нормально», — подчеркнула она.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал морозы до 20 градусов в столичном регионе в ночь на среду, 21 декабря. Кроме того, в течение всего дня ожидаются небольшие осадки: снег и мокрый снег.