«Коммерсант»: россиян лишат пива из Чехии и Германии

Импорт пива в Россию из «недружественных» стран может усложниться из-за повышения ввозных пошлин. Это поддержит местных производителей, но негативно скажется на магазинах и ресторанах, сообщают три источника в отрасли.

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«В Минэкономики и Минфине обсуждается повышение ввозных пошлин на пиво, которое производят в „недружественных“ странах. Возможная ставка пошлины, перечень позиций и стран не называются, также оценивается целесообразность меры», — сообщили изданию «КоммКоммерсант> три источника в отрасли.

К «недружественным» странам правительство РФ относит Японию, Австралию, Великобританию, США и всех членов Евросоюза. Источник в одной из госструктур подтвердил информацию о рассмотрении инициативы.