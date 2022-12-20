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46 минут назад

Эпидемиолог назвал главное вирусное заболевание сезона в России

Илья Родин

В России на первое место среди вирусных заболеваний вышел грипп, рассказал в интервью «Известиям» замдиректора по научной работе НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Эпидемиолог назвал главное вирусное заболевание сезона в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Грипп станет главным вирусным заболеванием этого сезона», - пояснил Александр Горелов.

Эпидемиолог подчеркнул, что он уже доминирует почти во всех российских регионах, на него приходится порядка 50% всех диагнозов. Он добавил, что грипп опередил по количеству инфицированных коронавирус и ОРВИ.

По словам Горелова, на этой неделе темпы заболеваемости выросли на 35% и пока не снижаются.

Ученый предположил, что подъем заболеваемости продлится «весь период до новогодних праздников и сразу после них», затем пойдет на спад.

Общество,Александр Горелов,Роспотребнадзор,
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