Российские моряки попросили о помощи в порту Венесуэлы

Отмечается, что сухогруз Leros 1 с дедвейтом 24,8 тысячи тонн зарегистрирован в Панаме. Владельцем судна является компания Balena Marine Inc (Либерия), оператором - Sparta Shipmanagement Ltd (Кипр), страховой компанией - Arsenal Insurance Co, Moscow (Россия).