Российские моряки попросили о помощи в порту Венесуэлы

Российские моряки, находящиеся на стоящем у причала в венесуэльском порту Ла Гуайра панамском сухогрузе Leros 1, с августа 2022 года не получают в необходимых объемах продукты, зарплату, необходимую техническую и административную помощь, рассказал капитан судна Альберт Фазлиев. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что сухогруз Leros 1 с дедвейтом 24,8 тысячи тонн зарегистрирован в Панаме. Владельцем судна является компания Balena Marine Inc (Либерия), оператором - Sparta Shipmanagement Ltd (Кипр), страховой компанией - Arsenal Insurance Co, Moscow (Россия).

На борту корабля находится экипаж, состоящий из 13 российских и пяти индонезийских моряков.

Владельцы сняли судно с грузовой линии, с тем, чтобы в августе отремонтировать его в одном из венесуэльских портов. После этого планировалось его возвращение к перевозке грузов.

Планы были осуществлены лишь частично - корабль встал у причала Ла Гуайра. Дальше, по словам капитана, начались проблемы со снабжением и зарплатой.

«Продукты питания нам с августа доставляют в половинном размере. Заказываешь на месяц, приходит на две недели. [Кроме того], уже два месяца не платят зарплату, а троим из нас – три месяца», - подчеркнул Альберт Фазлиев.

Капитан пояснил, что компания-оператор объясняет задержки тем, что ей не платит компания-судовладелец. Соответственно, у нее нет средств на зарплату и продукты.

Уточняется, что экипаж обратился за помощью в российское посольство в Каракасе, в федерацию профсоюзов ITF, в обслуживающую судно московскую страховую компанию и в Морское управление Панамы.

Фазлиев заметил, что на просьбы моряков откликнулись в российской дипмиссии, а также в профсоюзах. Он добавил, что все рядовые члены экипажа написали заявления о списании с судна.