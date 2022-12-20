Гренландия приостановила одно из соглашений с РФ

Власти Гренландии приняли решение приостановить действие соглашения о рыболовстве с Россией. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Гренландия и Фарерские острова входят в состав королевства Дания, делятся на коммуны, но при этом имеют автономный статус и право самоуправления. В парламенте представлены по два представителя от каждого из этих регионов.

В министерстве рыболовства Гренландии рассказали, что проинформировали российскую сторону о том, что из-за сокращения некоторых видов промысловых рыб обмен квотами на 2023 год не представляется возможным.

Напомним, что в 1992 году Россия и Гренландия заключили межправительственное соглашение об обмене добычи водных биоресурсов в исключительной экономической зоне РФ в Баренцевом море и рыболовной зоне Гренландии. В частности, обговаривался порядок вылова палтуса, окуня, трески и пикши.