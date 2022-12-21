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1 час назад

Россиянина Мартышева освободили из заключения в США

RT на русскомиещё 3

Осуждённого за киберпреступления в США россиянина Юрия Мартышева отпустили на свободу.

Осуждённого за киберпреступления в США россиянина отпустили на свободу
Фото: RT на русскомRT на русском

«Освобождён 20 декабря 2022 года», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федерального бюро тюрем США.

В апреле 2019 года суд в Соединённых Штатах приговорил Мартышева к шести с половиной годам заключения по обвинению в кибермошенничестве.

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20 декабря адвокат россиянина Алексей Тарасов заявил, что процесс депортации из США осуждённого по делу о кибермошенничестве россиянина Юрия Мартышева должен начаться в течение 48 часов.

Общество,Юрий Мартышев,Бриттни Грайнер,Алексей Тарасов,Виктор Бут,
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