Осуждённого за киберпреступления в США россиянина отпустили на свободу

Осуждённого за киберпреступления в США россиянина Юрия Мартышева отпустили на свободу.
«Освобождён 20 декабря 2022 года», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федерального бюро тюрем США.
В апреле 2019 года суд в Соединённых Штатах приговорил Мартышева к шести с половиной годам заключения по обвинению в кибермошенничестве.
20 декабря адвокат россиянина Алексей Тарасов заявил, что процесс депортации из США осуждённого по делу о кибермошенничестве россиянина Юрия Мартышева должен начаться в течение 48 часов.