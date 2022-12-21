Осуждённого за киберпреступления в США россиянина отпустили на свободу

Осуждённого за киберпреступления в США россиянина Юрия Мартышева отпустили на свободу.

Фото: RT на русском RT на русском

«Освобождён 20 декабря 2022 года», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федерального бюро тюрем США.

В апреле 2019 года суд в Соединённых Штатах приговорил Мартышева к шести с половиной годам заключения по обвинению в кибермошенничестве.