В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
13 минут назад

Дочь Пабло Пикассо скончалась в возрасте 87 лет

Газета.Ruиещё 1

20 декабря ушла из жизни старшая дочь культового художника Пабло Пикассо. Майя Руис-Пикассо скончалась в возрасте 87 лет, пишет РИА Новости.

Дочь Пабло Пикассо скончалась в возрасте 87 лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Майя Руис-Пикассо скончалась мирно сегодня утром в окружении семьи в возрасте 87 лет», — рассказали в пресс-службе семьи Пикассо.

Майя была старшим ребенком и одной из четырех дочерей Пабло Пикассо. Она стала вдохновением для многих знаменитых полотен своего отца: «Майя с куклой», «Майя в одежде моряка», «Майя на лодке», «Майя в красном фартуке» и многих других.

Общество,Пабло Пикассо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители