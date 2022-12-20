Дочь Пабло Пикассо скончалась в возрасте 87 лет

«Майя Руис-Пикассо скончалась мирно сегодня утром в окружении семьи в возрасте 87 лет», — рассказали в пресс-службе семьи Пикассо.

Майя была старшим ребенком и одной из четырех дочерей Пабло Пикассо. Она стала вдохновением для многих знаменитых полотен своего отца: «Майя с куклой», «Майя в одежде моряка», «Майя на лодке», «Майя в красном фартуке» и многих других.