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1 час назад

Более 2,3 млн школьников прошли "Урок цифры" от VK

ТАСС

Более 2,3 млн школьников прошли серию уроков о видеотехнологиях в рамках проекта для ранней профориентации и развития цифровых навыков "Урок цифры" от VK. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Более 2,3 млн школьников прошли "Урок цифры" от VK
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Проект для ранней профориентации и развития цифровых навыков "Урок цифры" от VK прошли более 2,3 млн школьников", - сообщили в пресс-службе.

Серия уроков в рамках проекта проходила с 21 ноября по 11 декабря. Участники проекта узнали, как работают алгоритмы рекомендаций видео, как устроены вертикальные ролики и видеозвонки, как создаются визуальные эффекты и виртуальные фоны, как применяется искусственный интеллект в видеосервисах и многое другое, отметили в пресс-службе.

Все материалы и задания урока останутся доступными для желающих пройти урок цифры от VK, добавили в пресс-службе. Организаторами проекта выступили АНО "Цифровая экономика" при поддержке Минцифры и Минпросвещения России, а также ведущих российских IT-компании.

"Этот "Урок цифры" прошел практически каждый седьмой школьник нашей страны", - отметил генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко.

Общество,Сергей Плуготаренко,Минпросвещения России,
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