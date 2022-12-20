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1 час назад

Около половины россиян хотят сменить профессию

Вечерняя Москва

42 процента граждан России думают о смене профессии в 2023 году. Среди основных причин переквалификации участники опроса выделили: 62 процента — хотели бы более высокую и стабильную зарплату, 37 процентов — ищут более востребованную специальность, 16 процентов — хотели бы решать более интересные задачи. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром университета «Синергия».

Около половины россиян хотят сменить профессию
Фото: PixabayPixabay

18 процентов опрошенных отметили, что стали интересоваться прикладными специальностями, ориентированными на практику (строительное дело, индустрия красоты и спорта, кулинарное мастерство и прочее), так как они кажутся более надежными в кризисное время. 15 процентов респондентов отметили, что рассматривают возможность смены профессии из-за страха потерять работу на фоне изменений в экономике страны. Кроме того, некоторые из них хотят работу поближе к дому (9 процентов) или недовольны коллективом (6 процентов).*

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Почти треть респондентов (27 процентов) не могут дать точного ответа по поводу того, какую именно профессию хотели бы выбрать на смену текущей. Более трети участников опроса (37 процентов) понимают, что им требуется дополнительное образование. При этом обучаются новой специальности лишь 8 процентов опрошенных.

Сфера IT стала самой популярной среди желающих сменить специальность: ей отдали предпочтение 23 процента опрошенных, на втором месте — экономика и финансы (16 процентов респондентов). На изучение психологии, социологии и педагогики ориентированы 13 процентов опрошенных, еще 12 процентов интересуются менеджментом и продажами. Юристами себя видят 9 процентов опрошенных, еще 11 процентов думают о своем развитии в сфере дизайна. Маркетингом интересуются 10 процентов респондентов.

Мужчины больше, чем женщины, думают о дополнительном образовании или уже получают его (56 против 44 процентов).

Удаленный формат работы является предпочтительным: 49 процентов рассматривают для себя такую возможность, 24 процента респондентов предпочли бы смешанный формат, а 27 процентов опрошенных хотели бы работать в офисе.

*На вопрос о причине смены профессии россияне могли дать несколько вариантов ответа.

Опрос проводился аналитическим центром университета «Синергия» в ноябре 2022-го.

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