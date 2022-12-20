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8 минут назад

Минюст подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы

RT на русском

Минюст России подал иск о ликвидации правозащитной организации Московской Хельсинкской группы.

Минюст подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В суд поступил иск главного управления Минюста России о ликвидации Московской Хельсинкской группы», — сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.

28 декабря Верховный суд России ликвидировал международное историко-просветительское общество «Мемориал»* по иску Генпрокуратуры.

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.

Общество,Минюст России,Верховный суд,Мемориал,Мосгорсуд,
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