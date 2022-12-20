Матвиенко пригласил Путина на премьеру оперы о князе Владимире

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко пригласил президента России Владимира Путина на премьеру оперы о жизни князя Владимира. Об этом сообщает ТАСС.
Премьерный показ состоится летом 2024 года. Матвиенко, выступая на церемонии вручения государственных наград в Кремле, напомнил, что в 2016 году вышел фильм "Викинг", для которого он писал музыку.
"С тех пор я немного "заболел" 10 веком и с тех пор пишу оперу на эту тему — о жизни и деятельности князя Владимира. И вот в 2024 году на базе арт-кластера "Таврида" состоится премьера. На фоне гор, моря", - пообещал он.
По словам композитора, это будет опера-реконструкция, в которой задействуют около 300 человек.
"Вдруг у вас будет минутка от ваших трудов, и вы к нам заедете в августе 2024 года, мы будем просто счастливы. На премьере фильма вы были, а теперь вот и опера", — сказал Матвиенко, получивший нагрудный знак народного артиста России.
Ранее президент РФ раскритиковал попытки ограничить российскую культуру за рубежом.