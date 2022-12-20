Матвиенко пригласил Путина на премьеру оперы о князе Владимире

"Вдруг у вас будет минутка от ваших трудов, и вы к нам заедете в августе 2024 года, мы будем просто счастливы. На премьере фильма вы были, а теперь вот и опера", — сказал Матвиенко, получивший нагрудный знак народного артиста России.