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29 минут назад

Названы самые пьющие регионы России

Никита Бородкин

Рейтинг самых пьющих регионов России по итогам 2022 года возглавили Сахалинская область, Чукотский автономный округ и Курганская область. Как сообщает ТАСС, об этом в ходе пресс-конференции рассказал депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Названы самые пьющие регионы России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Также в лидерах рейтинга оказались Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Республика Коми, Кировская область, Республика Алтай и Архангельская область. Москва заняла в списке 18-е место, а Санкт-Петербург 12-е, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2021 годом.

Наиболее трезвыми регионами России в 2022 году оказались Чечня, Дагестан и Ингушетия. За ними следуют Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Калмыкия, Ростовская область, Белгородская область и Волгоградская область.

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Сам рейтинг составлялся на основании данных о числе умерших от отравления алкоголем, больных, которые состоят на учете с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы, а также информации о числе преступлений, которые совершают лица в состоянии алкогольного опьянения. В рейтинге учитывались и другие критерии — региональный объем проданной алкогольной продукции и число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта.

Общество,Султан Хамзаев,Госдума,
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