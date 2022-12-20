Названы самые пьющие регионы России

Также в лидерах рейтинга оказались Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Республика Коми, Кировская область, Республика Алтай и Архангельская область. Москва заняла в списке 18-е место, а Санкт-Петербург 12-е, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2021 годом.

Наиболее трезвыми регионами России в 2022 году оказались Чечня, Дагестан и Ингушетия. За ними следуют Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Калмыкия, Ростовская область, Белгородская область и Волгоградская область.

Сам рейтинг составлялся на основании данных о числе умерших от отравления алкоголем, больных, которые состоят на учете с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы, а также информации о числе преступлений, которые совершают лица в состоянии алкогольного опьянения. В рейтинге учитывались и другие критерии — региональный объем проданной алкогольной продукции и число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта.