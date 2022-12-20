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24 минуты назад

Из России в Иран экстрадируют шесть заключенных

Lenta.ru

Шесть заключенных из Ирана, которые содержатся в российских тюрьмах, экстрадируют из России в исламскую республику. Об этом заявил представитель судебной власти Ирана Масуд Сатейши, его слова передает РИА Новости.

Из России в Иран экстрадируют шесть заключенных
Фото:  Роман Яровицын / Коммерсантъ Роман Яровицын / Коммерсантъ

Правоохранитель рассказал, что в ходе визита генпрокурора России Игоря Краснова в Тегеран, который прошел на прошлой неделе, были проведены встречи с участием генпрокуратур двух государств. Кроме того, стороны сформировали рабочую группу из пяти человек.

«Результаты этой поездки таковы, что шестеро из иранцев, содержащихся под стражей в России, будут вскоре экстрадированы, а экстрадиция еще шести заключенных находится на стадии рассмотрения», — уточнил Сатейши.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани ответил на обвинения Запада о передаче беспилотников России. Он напомнил, что поставки оружия Тегераном не запрещены резолюцией 2231, утвердившей создание Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Общество,Игорь Краснов,ООН,
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