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44 минуты назад

Мариинский театр и Гергиев отправились на гастроли

Газета.Ru

Оркестр и оперная труппа Мариинского театра 20 декабря отправились на гастроли во Владикавказ и Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

Мариинский театр и Гергиев отправились на гастроли
Фото: Мариинский театр/Михаил ВильчукМариинский театр/Михаил Вильчук

Концерты театра пройдут 20 и 21 декабря под управлением народного артиста России Валерия Гергиева в рамках проекта «Большие гастроли». На сцене Театра оперы и балета филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия — Алания покажут премьеры последнего сезона: фрагменты из оперы Моцарта «Волшебная флейта» в полусценическом исполнении и постановку оперы Верди «Отелло», представленную в Мариинском театре в начале декабря.

Кроме того, в полусценической версии покажут оперу Чайковского «Иоланта».

22 декабря симфонический оркестр Мариинского театра выступит с Гергиевым на открытии Новогоднего музыкального фестиваля в парке науки и искусства культурного центра «Сириус» в Сочи. В программе прозвучат симфонические произведения Рахманинова — выступление посвящено 150-летию со дня рождения композитора, которое будет отмечаться в 2023 году.

Ранее Валерий Гергиев представил в Мариинке редкую оперу «Гугеноты».

Общество,Валерий Гергиев,
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