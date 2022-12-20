Школьные каникулы 2022-2023 в России: график для школьников

До Нового года остались считанные дни: по всем городам уже зажглись разноцветные огни, витрины украшены ветвями елей, гирляндами, фигурками снеговиков и кроликов (символом 2023 по восточному календарю будет Черный Водяной Кролик), а люди вовсю уже составляют меню на 31 декабря, закупаются подарками и продуктами, чистят перышки и, конечно, пытаются в полной мере насладиться предпраздничной атмосферой. Школьники же по всей стране уже находятся в предвкушении новогодних каникул и строят грандиозные планы на эти дни. С какого по какое число, ученики будут отдыхать в новом году, читайте в материале «Рамблера».

В разных регионах и учебных заведениях России периоды отдыха отличаются, ведь администрация школы имеет право устанавливать свои даты. Как правило, вариативными остаются осенние, вторые зимние и весенние каникулы, и зависят они от графика образовательных учреждений, работающих по четвертям или триместрам. А вот новогодние праздники по стране отмечаются в одни и те же числа: с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года (включительно). Для первоклассников будут сделаны дополнительные каникулы в феврале — даты будет устанавливать администрация школы.

Отметим, что государственные выходные по случаю Нового года и Рождества полностью совпадают со школьными каникулами — с 31 декабря по 8 января включительно. Примечательно, что в 2022 году последний день декабря — суббота, поэтому вся семья будет в сборе и сможет без лишней суматохи вместе готовиться к празднику с самого утра. На работу и учебу придется выйти в понедельник, 9 января.

Уже сейчас родители школьников озабочены времяпрепровождением своих детей на новогодних каникулах, поэтому одни стараются организовать культурную или туристическую программу, другие же планируют поездки на дачу к бабушкам и дедушкам или же даже путешествие в жаркие (и не очень) страны. Главное, в этом вопросе обсудить пожелания все членов семьи и по возможности подстроить «грандиозные» планы под запросы всех домочадцев.