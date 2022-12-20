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20 минут назад

Умерла актриса из "Любить по-русски" Галина Челнокова

Российская Газета

Скончалась российская актриса кино и ТВ Галина Челнокова. Артистка умерла 17 декабря на 75-м году жизни. Сообщение об этом появилось в соцсети.

Умерла актриса из "Любить по-русски" Галина Челнокова
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Челнокова родилась 1 июля 1948 года. Сниматься начала в середине 90-х.

На счету - порядка двух десятков фильмов и сериалов: "Зоя", "Сыщики районного масштаба", "Кремлевские курсанты", "Девять апельсинов", "Моя мама Снегурочка", "Горыныч и Виктория", "Здравствуйте, мы ваша крыша!", "Лучший город Земли", "На углу, у Патриарших", "Грешные апостолы любви", "Любить по-русски", другие.

Общество,Галина Челнокова,
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