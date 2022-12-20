На Урале восстановят столетний дом русского врача

«Тут все переплетается — и история, и преемственность, и сохранение памятников. В этом объекте на первом этаже расположена художественная школа, причем очень давно, практически с момента ее основания — очень знаковый и важный для города в плане культуры и развития объект», — рассказал Ананьев о плане восстановления.