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1 час назад

На Урале восстановят столетний дом русского врача

Lenta.ruиещё 1

В Екатеринбурге в 2023 году приступят к реконструкции памятника архитектуры «Дом и больница доктора Сяно», построенного на рубеже XIX-XX веков. Об этом пишет ТАСС.

На Урале восстановят столетний дом русского врача
Фото: Google КартыGoogle Карты

Как рассказал гендиректор компании «Атомстройкомплекс» которая займется реконструкцией, Валерий Ананьев, в доме русского врача создадут помещение для Демидовского фонда, что позволит продолжить давнюю традицию по стимулированию современных научных, технических разработок. Он также отметил, что построенное более ста лет назад уральское здание имеет интересную архитектуру: кирпичный низ и деревянный верх.

«Тут все переплетается — и история, и преемственность, и сохранение памятников. В этом объекте на первом этаже расположена художественная школа, причем очень давно, практически с момента ее основания — очень знаковый и важный для города в плане культуры и развития объект», — рассказал Ананьев о плане восстановления.

Двухэтажный дом екатеринбургского врача Исаака Сяно представляет собой полукаменное здание с полуподвалом — типичный образец доходного дома своего времени. Первый этаж дома сдавался в аренду под магазины и конторы, а у хозяини имелись приемные и больничные покои. Стилистически относится к модерну.

Ранее в декабре сообщалось, что культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» обновит постоянную экспозицию западноевропейского искусства предметами, приобретенными Екатеринбургским музеем изобразительных искусств (ЕМИИ).

Общество,Валерий Ананьев,
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