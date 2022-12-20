В России выявили 5994 случая коронавируса

В России за сутки выявили 5994 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 728 409. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1564. За этот же период 8109 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 123 341. За сутки умерли 57 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 393 107 человек.