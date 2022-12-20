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34 минуты назад

В "Яндекс.Еде" опровергли сообщения о забастовке курьеров

Москва24иещё 1

Во вторник, 20 декабря, на работу в Москве вышло на 12% больше курьеров, чем неделей ранее. Забастовки доставщиков еды нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Яндекс.Еды".

В "Яндекс.Еде" опровергли сообщения о забастовке курьеров
Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

В сервисе указали на штатную работу всех систем. Там отметили, что заказ можно сделать из ресторанов и магазинов продуктов.

В "Яндекс.Еде" сказали, что в декабре самый высокий спрос на доставку, поэтому курьеры в это время зарабатывают больше. Кроме того, на работу выходит рекордное количество курьеров, которых становится больше с каждой неделей.

"Например, сейчас доход курьеров в Москве и Санкт-Петербурге в среднем составляет 350–450 рублей в час, или 75 тысяч рублей в месяц, и может достигать 160 тысяч рублей", – отметили в сервисе.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на профсоюз "Курьер" сообщил о планах доставщиков "Яндекс.Еды" устроить забастовку в Москве и Санкт-Петербурге с 20 по 25 декабря.

Курьеры якобы не должны были брать заказы. Они требовали вернуть оплату 110 рублей за заказ, пересмотреть систему штрафов, уменьшить зону доставки до 2 километров для пеших курьеров и введение практики заключения трудовых договоров.

Общество,Коммерсант,
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