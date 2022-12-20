Число детей на семейном обучении в РФ за два года выросло на 65%

«На круглом столе обсудили развитие семейного образования. Оно переживает настоящий бум - за последние два учебных года число детей на этой форме обучения выросло с 29,7 до 49 тыс. <…> Отметили и то, что рост популярности семейных форм обучения свидетельствует о накопившихся проблемах в системе школьного образования. Поделилась с коллегами данными нашего совместного с СПбГУ исследования «Подростки 360»: 51% из 136 тыс. опрошенных подростков по всей стране назвали в числе причин, которые отталкивают их от учебы, повышенный объем учебной нагрузки», - написала Львова-Белова.