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1 час назад

Число детей на семейном обучении в РФ за два года выросло на 65%

Агентство «Москва»

За два последних учебных года число детей, получающих в России семейное образование, увеличилось на 65%. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

Число детей на семейном обучении в РФ за два года выросло на 65%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На круглом столе обсудили развитие семейного образования. Оно переживает настоящий бум - за последние два учебных года число детей на этой форме обучения выросло с 29,7 до 49 тыс. <…> Отметили и то, что рост популярности семейных форм обучения свидетельствует о накопившихся проблемах в системе школьного образования. Поделилась с коллегами данными нашего совместного с СПбГУ исследования «Подростки 360»: 51% из 136 тыс. опрошенных подростков по всей стране назвали в числе причин, которые отталкивают их от учебы, повышенный объем учебной нагрузки», - написала Львова-Белова.

Она также обратила внимание на другие проблемы, с которыми сталкиваются дети на семейном обучении.

«Выявили и отдельные явные перекосы: например, дети на семейном обучении не имеют возможности попасть на школьные олимпиады и спортивные соревнования, не получают положенных льгот, в том числе отсрочки от службы в армии и бесплатного проезда на общественном транспорте. Берем их в проработку и будем стремиться их устранить», - подчеркнула Львова-Белова.

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