Буту вернули вещи из американской тюрьмы

Личные вещи россиянина Виктора Бута вернули в Россию из американской тюрьмы, сообщила заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня [19 декабря] утром в посольство поступили личные вещи Виктора Бута. Мы отправим в ближайшее время Виктору все [это] домой», — заявила дипломат.

При этом Шумова подчеркнула, что деньги Бута американская сторона еще не вернула.

«Мы продолжаем ожидать получения денежных средств [Бута для последующей передачи ему]. Деньги [Бута] нам пока еще не вернули», - подчеркнула Шумова.

По ее словам, власти США удерживали «около восьми коробок» вещей Бута, в которых находились, в том числе редкие книги, присланные ему в тюрьму, его картины и личные записи. Всего американская сторона удерживала порядка 300 кг личных вещей.

Денежные средства были переведены Буту родственниками, чтобы он мог, находясь в заключении, приобретать себе дополнительно продукты и звонить по телефону близким. На его счету в тюрьме было $3,7 тыс.