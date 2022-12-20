В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
1 час назад

Буту вернули вещи из американской тюрьмы

Елена Прошина

Личные вещи россиянина Виктора Бута вернули в Россию из американской тюрьмы, сообщила заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня [19 декабря] утром в посольство поступили личные вещи Виктора Бута. Мы отправим в ближайшее время Виктору все [это] домой», — заявила дипломат.

При этом Шумова подчеркнула, что деньги Бута американская сторона еще не вернула.

«Мы продолжаем ожидать получения денежных средств [Бута для последующей передачи ему]. Деньги [Бута] нам пока еще не вернули», - подчеркнула Шумова.

По ее словам, власти США удерживали «около восьми коробок» вещей Бута, в которых находились, в том числе редкие книги, присланные ему в тюрьму, его картины и личные записи. Всего американская сторона удерживала порядка 300 кг личных вещей.

Виктор Бут назвал самое тяжелое в американской тюрьме

Денежные средства были переведены Буту родственниками, чтобы он мог, находясь в заключении, приобретать себе дополнительно продукты и звонить по телефону близким. На его счету в тюрьме было $3,7 тыс.

Напомним, Виктора Бута обменяли 8 декабря на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду гашишного масла.

Общество,Видео,Бриттни Грайнер,Виктор Бут,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители