Россияне рассказали, как планируют провести новогоднюю ночь

Большинство россиян хотели бы провести Новый год дома в кругу семьи. Некоторые выбирают путешествия или же вовсе не считают событие праздником. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом "Работа.ру".

Фото: Москва 24/Лидия Широнина Москва 24/Лидия Широнина

За новогоднюю ночь в семейном кругу высказались 72% опрошенных. Еще 16% респондентов предпочли бы куда-нибудь уехать. Еще 14% выбрали бы вечеринку с друзьями. 4% опрошенных россиян предпочитают работать в ночь на 1 января, еще 3% отметили бы праздник в центре города.

Кроме того, 10% респондентов вообще не отмечают Новый год, а 4% отмечают праздник в компании второй половинки.

Ночь на 1 января 2023 года в кругу семьи и близких будут встречать 69% участников опроса. 13% собираются встретить Новый год с друзьями, 5% проведут ночь на работе. Еще 11% пока не решили, что делать, или вовсе не собираются отмечать Новый год.

Ранее эксперты назвали среднюю стоимость новогодних подарков москвичей. В этом году сумма, потраченная на презенты, составляет свыше 16 тысяч рублей.