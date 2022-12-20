В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
1 час назад

Россияне рассказали, как планируют провести новогоднюю ночь

Москва24

Большинство россиян хотели бы провести Новый год дома в кругу семьи. Некоторые выбирают путешествия или же вовсе не считают событие праздником. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом "Работа.ру".

Россияне рассказали, как планируют провести новогоднюю ночь
Фото: Москва 24/Лидия ШиронинаМосква 24/Лидия Широнина

За новогоднюю ночь в семейном кругу высказались 72% опрошенных. Еще 16% респондентов предпочли бы куда-нибудь уехать. Еще 14% выбрали бы вечеринку с друзьями. 4% опрошенных россиян предпочитают работать в ночь на 1 января, еще 3% отметили бы праздник в центре города.

Кроме того, 10% респондентов вообще не отмечают Новый год, а 4% отмечают праздник в компании второй половинки.

Ночь на 1 января 2023 года в кругу семьи и близких будут встречать 69% участников опроса. 13% собираются встретить Новый год с друзьями, 5% проведут ночь на работе. Еще 11% пока не решили, что делать, или вовсе не собираются отмечать Новый год.

Ранее эксперты назвали среднюю стоимость новогодних подарков москвичей. В этом году сумма, потраченная на презенты, составляет свыше 16 тысяч рублей.

Опрос жителей мегаполисов показал, что самый высокий подарочный бюджет у москвичей. На втором месте – жители Ростова-на-Дону (16 000 рублей), на третьем – Красноярск (15 000 рублей).

Общество,Новый год 2023,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители