Проект «Давай дружить» помог воплотить желания более 100 детей

Благодаря социальному проекту «Давай дружить» за два года удалось исполнить мечты более ста юных москвичей из учреждений соцзащиты и семей в трудной жизненной ситуации. Более 500 детей приняли участие во встречах в рамках проекта в 2022 году, сообщает портал мэра Москвы.

Фото: Melissa Askew / Unsplash Melissa Askew / Unsplash

Для ребят организуют экскурсии, мастер-классы, и другие мероприятия. Дети рассказывают о своих желаниях: например, освоить профессию повара, парикмахера или диджея, познакомиться с выдающимися спортсменами и побывать на тренировке любимой команды, научиться профессионально рисовать, заниматься дзюдо или мотокроссом, снимать мультфильмы.