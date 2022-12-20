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52 минуты назад

Проект «Давай дружить» помог воплотить желания более 100 детей

Москва меняетсяиещё 1

Благодаря социальному проекту «Давай дружить» за два года удалось исполнить мечты более ста юных москвичей из учреждений соцзащиты и семей в трудной жизненной ситуации. Более 500 детей приняли участие во встречах в рамках проекта в 2022 году, сообщает портал мэра Москвы.

Проект «Давай дружить» помог воплотить желания более 100 детей
Фото:  Melissa Askew / Unsplash Melissa Askew / Unsplash

Для ребят организуют экскурсии, мастер-классы, и другие мероприятия. Дети рассказывают о своих желаниях: например, освоить профессию повара, парикмахера или диджея, познакомиться с выдающимися спортсменами и побывать на тренировке любимой команды, научиться профессионально рисовать, заниматься дзюдо или мотокроссом, снимать мультфильмы.

Проект предлагает москвичам-волонтёрам стать социальными наставниками детей на постоянной основе. Дружба с наставником помогает ребятам увереннее осваиваться в обществе, раскрыть потенциал, научиться элементарным вещам из повседневной жизни и навыкам, которые помогут в будущей профессии.

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