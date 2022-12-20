Пока вы спали: уход из РФ крупного американского бренда и просьба Залужного к Зеленскому

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Крупнейшая американская страховая группа AIG приняла решение об уходе из России и продала дочернюю российскую компанию «АИГ» инвесторам, которые ранее занимали руководящие позиции в фонде Russia Partners. Об этом пишет «Коммерсант».
Опрошенные изданием эксперты считают, что «АИГ» была продана с большой скидкой из-за срочности ухода иностранных инвесторов. Они также не исключили того, что речь могла идти о покупке с целью перепродажи. При этом нынешний менеджмент и коллектив страховщика продолжает свою работу.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный попросил президента страны Владимира Зеленского подписать закон об усилении ответственности за самовольный уход военных с места службы и отказ выполнять приказы. Об этом пишет РИА Новости.
«Сегодня я вынужден поднять достаточно сложную тему - усиление ответственности за самовольный уход из воинской части или места службы, дезертирство, самовольный уход с поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов. Поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной радой, и прошу президента подписать закон», - заявил Залужный в видеообращении.
Президент России Владимир Путин назвал обстановку в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях «крайне сложной» и поставил задачу серьезно усилить там работу органов безопасности. Его слова приводит РИА Новости.
«Да, вам сейчас трудно, обстановка в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди — граждане России (…) Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов», - заявил глава государства, поздравляя работников спецслужб с профессиональным праздником.
Владелец Twitter американский бизнесмен Илон Маск обещал внести изменения в механизм голосования в опросах соцсети, начав учитывать голоса только пользователей с подпиской Blue. Об этом он написал в своем официальном аккаунте, сообщают «Известия».
«Хорошая мысль. Twitter внесет это изменение», - заявил Маск, отвечая на сообщение одного из пользователей платформы, предложившего дать право участвовать в голосованиях, связанных с политикой соцсети, только пользователям с подпиской.
Москва считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ, принятых после выхода России из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы. Об этом заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
По его словам, решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, исполнению не подлежат, однако по постановлениям суда, принятым до этой даты, выплаты компенсаций продолжаются. «Полагаем, что тем самым вопрос о правомерности вынесенных ЕСПЧ после 15 марта этого года постановлений в отношении России является закрытым», - заметил дипломат.