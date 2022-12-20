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18 минут назад

Пока вы спали: уход из РФ крупного американского бренда и просьба Залужного к Зеленскому

Алиса Селезнёва

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Американская страховая группа AIG уходит из России

Видео дня

Крупнейшая американская страховая группа AIG приняла решение об уходе из России и продала дочернюю российскую компанию «АИГ» инвесторам, которые ранее занимали руководящие позиции в фонде Russia Partners. Об этом пишет «Коммерсант».

Опрошенные изданием эксперты считают, что «АИГ» была продана с большой скидкой из-за срочности ухода иностранных инвесторов. Они также не исключили того, что речь могла идти о покупке с целью перепродажи. При этом нынешний менеджмент и коллектив страховщика продолжает свою работу.

Главком ВСУ попросил об ужесточении наказания за дезертирство

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный попросил президента страны Владимира Зеленского подписать закон об усилении ответственности за самовольный уход военных с места службы и отказ выполнять приказы. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня я вынужден поднять достаточно сложную тему - усиление ответственности за самовольный уход из воинской части или места службы, дезертирство, самовольный уход с поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов. Поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной радой, и прошу президента подписать закон», - заявил Залужный в видеообращении.

Путин назвал ситуацию в новых регионах России «крайне сложной»

Президент России Владимир Путин назвал обстановку в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях «крайне сложной» и поставил задачу серьезно усилить там работу органов безопасности. Его слова приводит РИА Новости.

«Да, вам сейчас трудно, обстановка в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди — граждане России (…) Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов», - заявил глава государства, поздравляя работников спецслужб с профессиональным праздником.

Маск обещал внести изменения в опросы в Twitter

Владелец Twitter американский бизнесмен Илон Маск обещал внести изменения в механизм голосования в опросах соцсети, начав учитывать голоса только пользователей с подпиской Blue. Об этом он написал в своем официальном аккаунте, сообщают «Известия».

«Хорошая мысль. Twitter внесет это изменение», - заявил Маск, отвечая на сообщение одного из пользователей платформы, предложившего дать право участвовать в голосованиях, связанных с политикой соцсети, только пользователям с подпиской.

В МИД России назвали закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ

Москва считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ, принятых после выхода России из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы. Об этом заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

По его словам, решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, исполнению не подлежат, однако по постановлениям суда, принятым до этой даты, выплаты компенсаций продолжаются. «Полагаем, что тем самым вопрос о правомерности вынесенных ЕСПЧ после 15 марта этого года постановлений в отношении России является закрытым», - заметил дипломат.

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