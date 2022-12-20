Роспотребнадзор сформировал управления в новых регионах России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала приказ о создании в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях территориальных органов ведомства. Отмечено, что полномочия главных санитарных врачей новых регионов получат главы управлений.