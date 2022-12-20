Власти Петербурга ответили на критику Пригожина из-за похорон бойца ЧВК

Власти Санкт-Петербурга согласовали с представителями погибшего в зоне специальной военной операции (СВО) бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» похороны на «Аллее Доблести», место уже выбрано. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь губернатора Петербурга Александра Беглова Инна Карпушина.

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В Смольном отметили, что на Белоостровском кладбище, где руководство ЧВК просило похоронить бойца, нет «Аллеи Славы», поэтому администрация решила выделить там участок и назвать его схожим образом. Так власти города ответили на критику владельца ЧВК Евгения Пригожина в якобы имевшем место отказе в почетном захоронении.

Карпушина отметила, что захоронение на «Аллее Доблести» было согласовано еще 17 декабря, однако к 19 числу представители ЧВК и самого Меньшикова так и не приступили к организации похорон, так как ждали согласования с «самым главным руководителем».