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7 минут назад

Власти Петербурга ответили на критику Пригожина из-за похорон бойца ЧВК

Lenta.ru

Власти Санкт-Петербурга согласовали с представителями погибшего в зоне специальной военной операции (СВО) бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» похороны на «Аллее Доблести», место уже выбрано. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь губернатора Петербурга Александра Беглова Инна Карпушина.

Власти Петербурга ответили на критику Пригожина из-за похорон бойца ЧВК
Фото: ТАССТАСС

В Смольном отметили, что на Белоостровском кладбище, где руководство ЧВК просило похоронить бойца, нет «Аллеи Славы», поэтому администрация решила выделить там участок и назвать его схожим образом. Так власти города ответили на критику владельца ЧВК Евгения Пригожина в якобы имевшем место отказе в почетном захоронении.

Карпушина отметила, что захоронение на «Аллее Доблести» было согласовано еще 17 декабря, однако к 19 числу представители ЧВК и самого Меньшикова так и не приступили к организации похорон, так как ждали согласования с «самым главным руководителем».

Ранее Пригожин обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко из-за «отказа» властей Санкт-Петербурга в захоронении с воинскими почестями Дмитрия Меньшикова.

Пригожин рассказал подробности о покушении на главу «Русского дома» в ЦАР

Отвечая на открытое письмо Пригожина, спикер Госдумы подчеркнул, что на бойцов ЧВК «Вагнер», погибших в ходе СВО на Украине, также должны распространяться нормы действующих в России законов.

Общество,Политика,Дмитрий Меньшиков,Евгений Пригожин,Валентина Матвиенко,Вячеслав Володин,Правительство Санкт-Петербурга,Совет Федерации,Госдума,
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