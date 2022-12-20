Россияне рассказали, чего боятся в 2023 году

Лишь восемь процентов россиян не испытывают каких-либо страхов, связанных со следующим годом. Все остальные жители страны признались, что чего-то бояться. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ.

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Особенно сильно жителей страны пугает перспектива заболеть в 2023 году какой-то тяжелой болезнью. Об этом рассказали 27 процентов респондентов. Еще 27 процентов опрошенных опасаются потерять свои доходы. В страхе увеличить уровень расходов в связи с инфляцией признались 29 процента россиян.

Топ-10 страхов жителей России на следующий год включает также боязнь, что что-то может случиться с детьми (25 процентов). При этом среди женщин он встречается чаще, чем у мужчин (36 против 11 процентов). Также респонденты боятся новой волны коронавируса (20 процентов); вероятных терактов — 18 процентов; потерю возможности расплачиваться с кредитами (11 процентов); риска потерять работу (9 процентов); дефицита продуктов и лекарств (8 процентов); стихийных бедствий и травм (по 7 процентов).

При этом страхов, которые связаны с проведением спецоперации на Украине и угрозы ядерной войны опрос у жителей страны не выявил, передает РБК.