Россиянам напомнили о самых опасных последствиях гриппа

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов напомнил, что самое классическое из них — это гриппозная пневмония.
«Возможно также поражение сердца и практически всех других органов и систем. Грипп — это сильный стресс для организма, удар, фактически, по всем органам и системам. Поэтому спектр осложнений может быть самый разнообразный, но наиболее уязвимы легкие», — отметил он.
К счастью, добавил эксперт, пока зафиксированы лишь единичные случаи летальных исходов от гриппа, сообщают "Известия".
По словам Александра Горелова, наиболее подвержены гриппу дети от 0 до 5 лет, люди старше 65 лет, и те, кто имеет хронические заболевания.
По его словам, сейчас также болеет много подростков.
Ранее "СП" писала, что на долю гриппа приходится более половины всех случаев вирусных инфекций, он доминирует практически во всех регионах нашей страны.