Россиянам напомнили о самых опасных последствиях гриппа

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов напомнил, что самое классическое из них — это гриппозная пневмония.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Возможно также поражение сердца и практически всех других органов и систем. Грипп — это сильный стресс для организма, удар, фактически, по всем органам и системам. Поэтому спектр осложнений может быть самый разнообразный, но наиболее уязвимы легкие», — отметил он.

К счастью, добавил эксперт, пока зафиксированы лишь единичные случаи летальных исходов от гриппа, сообщают "Известия".

По словам Александра Горелова, наиболее подвержены гриппу дети от 0 до 5 лет, люди старше 65 лет, и те, кто имеет хронические заболевания.

По его словам, сейчас также болеет много подростков.