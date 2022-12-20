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9 минут назад

Россиян предупредили об опасных последствиях гриппа

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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с «Известиями» назвал грипп наиболее тяжелой из всех респираторных инфекций и предупредил об опасных последствиях заболевания. По его словам, одним из основных осложнений является гриппозная пневмония.

Россиян предупредили об опасных последствиях гриппа
Фото: ТАССТАСС

«Возможно также поражение сердца и практически всех других органов и систем. Грипп — это сильный стресс для организма, удар фактически по всем органам и системам. Поэтому спектр осложнений может быть самый разнообразный, но наиболее уязвимы легкие», — заявил специалист.

Горелов отметил, что наиболее подвержены гриппу дети до пяти лет, люди старше 65 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания. Он добавил, что заболевание гриппом редко заканчивается смертью пациента, однако подчеркнул, что такие случаи были.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал способ снизить вероятность заражения гриппом в 100 раз. По его словам, добиться этого можно, если все люди будут правильно носить маски.

Общество,Владимир Болибок,Александр Горелов,Роспотребнадзор,
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