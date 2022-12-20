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26 минут назад

В России исключили введение ЕГЭ по украинскому языку

Lenta.ru

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство не намерено вводить единый государственный экзамен (ЕГЭ) по украинскому языку. Его слова приводит ТАСС.

В России исключили введение ЕГЭ по украинскому языку
Фото: ТАССТАСС

Музаев исключил введение ЕГЭ по украинскому языку в новых регионах России и подчеркнул, что всероссийские проверочные работы по этому предмету также не планируются.

«У них будет отдельный предмет по выбору, у нас и сейчас каждый гражданин — неважно, где он находится — может потребовать у школы, чтобы были организованы занятия по родному языку», — отметил он.

Общество,Анзор Музаев,Рособрнадзор,
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