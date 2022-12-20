В России исключили введение ЕГЭ по украинскому языку

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство не намерено вводить единый государственный экзамен (ЕГЭ) по украинскому языку. Его слова приводит ТАСС.
Музаев исключил введение ЕГЭ по украинскому языку в новых регионах России и подчеркнул, что всероссийские проверочные работы по этому предмету также не планируются.
«У них будет отдельный предмет по выбору, у нас и сейчас каждый гражданин — неважно, где он находится — может потребовать у школы, чтобы были организованы занятия по родному языку», — отметил он.