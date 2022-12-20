Роспотребнадзор создал управления в новых субъектах России

"В новых субъектах Российской Федерации сформированы территориальные органы Роспотребнадзора. Приказ об этом подписан руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Документом предусмотрено создание четырех новых управлений - управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике, управления по Луганской Народной Республике, управления по Запорожской области и управления по Херсонской области", - говорится в сообщении.