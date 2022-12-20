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46 минут назад

Роспотребнадзор создал управления в новых субъектах России

ТАССиещё 1

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала указ о создании территориальных органов ведомства в четырех новых субъектах РФ. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор создал управления в новых субъектах России
Фото: ТАССТАСС

"В новых субъектах Российской Федерации сформированы территориальные органы Роспотребнадзора. Приказ об этом подписан руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Документом предусмотрено создание четырех новых управлений - управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике, управления по Луганской Народной Республике, управления по Запорожской области и управления по Херсонской области", - говорится в сообщении.

Их руководителей наделили полномочиями главных государственных санитарных врачей регионов, добавили в пресс-службе. Таким образом, в России будут работать 89 управлений Роспотребнадзора. В новых субъектах создали центры гигиены и эпидемиологии. Как уточнили в Роспотребнадзоре, расширение структуры территориальных органов ведомства "позволит обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие жителей новых российских регионов".

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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