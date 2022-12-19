Стало известно, что покажет Первый канал в новогоднюю ночь

"Новогодняя ночь на Первом - "Двадцать лет спустя" 31 декабря в 22:22 до и после боя курантов", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, шоу станет музыкальным обзором одного из последних десятилетий. В прошлогоднем праздничном эфире звучали песни 90-х, теперь - хиты нулевых", - говорится в сообщении.

В программе будет более 50 хитов, для каждого из которых снимался отдельный номер и делался постпродакшн с 3D-графикой. Зрители увидят на экране группу "Блестящие", Глюкозу, Вячеслава Бутусова, прозвучат песни Григория Лепса, Лолиты, МакSим, Леонида Агутина, Филиппа Киркорова, Елены Ваенги, Владимира Преснякова, групп "Иванушки", "Руки вверх", "Дискотека Авария", "Uma2rman", "Город 312", "Гости из будущего", "Любэ", "Корни" и других исполнителей.