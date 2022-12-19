Стало известно, что покажет Первый канал в новогоднюю ночь

Первый канал в новогоднюю ночь покажет шоу, в котором прозвучит более 50 хитов 2000-х годов. Участие в программе примут Григорий Лепс, Лолита, Леонид Агутин, Филипп Киркоров, Лариса Гузеева, Валдис Пельш, Максим Аверин, Вадим Галыгин и другие, сообщили в понедельник в пресс-службе вещателя.
"Новогодняя ночь на Первом - "Двадцать лет спустя" 31 декабря в 22:22 до и после боя курантов", - говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, шоу станет музыкальным обзором одного из последних десятилетий. В прошлогоднем праздничном эфире звучали песни 90-х, теперь - хиты нулевых", - говорится в сообщении.
В программе будет более 50 хитов, для каждого из которых снимался отдельный номер и делался постпродакшн с 3D-графикой. Зрители увидят на экране группу "Блестящие", Глюкозу, Вячеслава Бутусова, прозвучат песни Григория Лепса, Лолиты, МакSим, Леонида Агутина, Филиппа Киркорова, Елены Ваенги, Владимира Преснякова, групп "Иванушки", "Руки вверх", "Дискотека Авария", "Uma2rman", "Город 312", "Гости из будущего", "Любэ", "Корни" и других исполнителей.
Создать праздничную атмосферу новогодней ночи на Первом также помогут Лариса Гузеева, Валдис Пельш, Максим Аверин, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова и другие.
"Съемки идут полным ходом и продолжатся до самого праздника", - добавили в пресс-службе.