В Госдуме определят понятие «нелегальная занятость»

Госдума дополнила новый законопроект о занятости пунктами о введении определения понятия «нелегальная занятость» и мер борьбы с ней. Об этом сообщил член комитета нижней палаты по соцполитике Андрей Исаев. Его слова приводит «РИА Новости».
Исаев отметил, что понятия «нелегальной занятости» и меры борьбы с ней вводятся впервые. Также законопроект даст расшифровку «самозанятых» и «платформенных занятых».
Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выступил с предложением доработать проект новой редакции закона о занятости в РФ, который готовиться к рассмотрению в Госдуме во время весенней сессии. Помимо этого зампред Совбеза призывал интегрировать в документ спецнормы, касающиеся гарантий участникам СВО.