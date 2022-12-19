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26 минут назад

В Госдуме определят понятие «нелегальная занятость»

Елена Прошина

Госдума дополнила новый законопроект о занятости пунктами о введении определения понятия «нелегальная занятость» и мер борьбы с ней. Об этом сообщил член комитета нижней палаты по соцполитике Андрей Исаев. Его слова приводит «РИА Новости».

В Госдуме определят понятие «нелегальная занятость»
Фото: ТАССТАСС

Исаев отметил, что понятия «нелегальной занятости» и меры борьбы с ней вводятся впервые. Также законопроект даст расшифровку «самозанятых» и «платформенных занятых».

Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выступил с предложением доработать проект новой редакции закона о занятости в РФ, который готовиться к рассмотрению в Госдуме во время весенней сессии. Помимо этого зампред Совбеза призывал интегрировать в документ спецнормы, касающиеся гарантий участникам СВО.

Общество,Андрей Исаев,Дмитрий Медведев,Единая Россия,Госдума,
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