В Госдуме определят понятие «нелегальная занятость»

Госдума дополнила новый законопроект о занятости пунктами о введении определения понятия «нелегальная занятость» и мер борьбы с ней. Об этом сообщил член комитета нижней палаты по соцполитике Андрей Исаев. Его слова приводит «РИА Новости».

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Исаев отметил, что понятия «нелегальной занятости» и меры борьбы с ней вводятся впервые. Также законопроект даст расшифровку «самозанятых» и «платформенных занятых».