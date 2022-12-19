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27 минут назад

В России появился День самбо

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в российском календаре появился ещё один праздник – День самбо. Он будет ежегодно отмечаться 16 ноября. Указ опубликован 19 декабря на официальном портале правовой информации.

В России появился День самбо
Фото: Международная федерация самбо (FIAS)Международная федерация самбо (FIAS)

В опубликованном документе указано, что это сделано «в целях популяризации и развития» данного вида спорта.

«Установить день самбо и отмечать его 16 ноября», – сказано в документе.

Таким образом, новый праздник разместился в календаре между Днем призывника и Днем участковых уполномоченных полиции.

Ранее Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев, а также для одиноких мужчин.

Общество,Владимир Путин,
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