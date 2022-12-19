В России появился День самбо

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в российском календаре появился ещё один праздник – День самбо. Он будет ежегодно отмечаться 16 ноября. Указ опубликован 19 декабря на официальном портале правовой информации.
В опубликованном документе указано, что это сделано «в целях популяризации и развития» данного вида спорта.
«Установить день самбо и отмечать его 16 ноября», – сказано в документе.
Таким образом, новый праздник разместился в календаре между Днем призывника и Днем участковых уполномоченных полиции.
Ранее Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев, а также для одиноких мужчин.