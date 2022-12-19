В России появился День самбо

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в российском календаре появился ещё один праздник – День самбо. Он будет ежегодно отмечаться 16 ноября. Указ опубликован 19 декабря на официальном портале правовой информации.

Фото: Международная федерация самбо (FIAS) Международная федерация самбо (FIAS)

В опубликованном документе указано, что это сделано «в целях популяризации и развития» данного вида спорта.

«Установить день самбо и отмечать его 16 ноября», – сказано в документе.

Таким образом, новый праздник разместился в календаре между Днем призывника и Днем участковых уполномоченных полиции.