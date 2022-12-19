Россияне начали массово разводиться ради выплат

«Мы ездили в регионы и видели, как семья подает в соответствующие органы заявление и им отказывают в получении пособия. Они разводятся, подают заявление второй раз, и им это заявление одобряют и пособие назначают», — подчеркнула Самарина.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пояснила, что у семей с низкими доходами будет возможность подать заявление на единое пособие с 9 января, а в дистанционном формате еще раньше - с 28 декабря. Пособие будут выплачивать семьям со среднедушевым доходом ниже одного регионального прожиточного минимума с применением комплексной оценки нуждаемости. Что касается размера пособия на детей, то он будет составлять 50%, 75% или 100% детского прожиточного минимума в региона. Во внимание будут принимать финансовое положение семьи. В среднем сумма составит 7, 10,5 или 14 тыс. рублей.