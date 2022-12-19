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16 минут назад

Россияне начали массово разводиться ради выплат

Лера Букина

Директор департамента Счетной палаты Ольга Самарина заявила, что семьи с целью получения социальных выплат массово подают заявления на развод. Данной информацией она поделилась в ходе заседания Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей 19 декабря, передает «Парламентская газета».

Россияне начали массово разводиться ради выплат
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы ездили в регионы и видели, как семья подает в соответствующие органы заявление и им отказывают в получении пособия. Они разводятся, подают заявление второй раз, и им это заявление одобряют и пособие назначают», — подчеркнула Самарина.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин заявил об утверждении в РФ порядка назначения с 2023 года единого социального пособия для семей с низкими доходами.

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пояснила, что у семей с низкими доходами будет возможность подать заявление на единое пособие с 9 января, а в дистанционном формате еще раньше - с 28 декабря. Пособие будут выплачивать семьям со среднедушевым доходом ниже одного регионального прожиточного минимума с применением комплексной оценки нуждаемости. Что касается размера пособия на детей, то он будет составлять 50%, 75% или 100% детского прожиточного минимума в региона. Во внимание будут принимать финансовое положение семьи. В среднем сумма составит 7, 10,5 или 14 тыс. рублей.

Общество,Михаил Мишустин,Татьяна Голикова,Счетная палата,Госдума,
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