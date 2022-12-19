Роспотребнадзор ответил на вопрос о введении QR-кодов из-за гриппа

В России не планируют вводить QR-коды и ограничительные меры из-за эпидемии гриппа. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем Телеграм-канале.

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«В России не планируется введение системы QR-кодов в связи с высокой активностью вирусов гриппа и ОРВИ. Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в России вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. Доля вирусов гриппа в совокупном показателе заболеваемости составляет 52,6%. Среди штаммов преобладает A(H1N1)2009 или свиной грипп, выявленный в 82 субъектах РФ.