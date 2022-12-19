Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев в России, а также для одиноких мужчин. Об этом пишет РИА Новости.
Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Уточняется, что теперь воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно.
Пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено иностранным гражданам, а также одиноким мужчинам. Закон не распространяется на иностранцев, состоящих в браке с россиянкой.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Владимир Полетаев сообщил, что согласно закону, все рожденные от суррогатных матерей на территории России дети автоматически будут получать российское гражданство вне зависимости от гражданства их родителей.