Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев в России, а также для одиноких мужчин. Об этом пишет РИА Новости.

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Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Уточняется, что теперь воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно.

Пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено иностранным гражданам, а также одиноким мужчинам. Закон не распространяется на иностранцев, состоящих в браке с россиянкой.