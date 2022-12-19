В ЛНР пытались ввезти елочные игрушки с призывами убивать русских

Житель Северодонецка по заданию Киева готовил провокацию в Луганске — он попытался провезти в столицу Луганской народной республики елочные игрушки с призывами убивать русских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах.

Выявить попытку провокации удалось при проверке транспорта. Один из водителей испугался правоохранителей, что вызвало у них подозрение. При осмотре машины они нашли пакет, в котором лежали елочные игрушки с надписями, разжигающими межнациональную рознь, в частности с призывами убивать русских.