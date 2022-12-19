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1 час назад

В ЛНР пытались ввезти елочные игрушки с призывами убивать русских

Никита Бородкин

Житель Северодонецка по заданию Киева готовил провокацию в Луганске — он попытался провезти в столицу Луганской народной республики елочные игрушки с призывами убивать русских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах.

В ЛНР пытались ввезти елочные игрушки с призывами убивать русских
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Выявить попытку провокации удалось при проверке транспорта. Один из водителей испугался правоохранителей, что вызвало у них подозрение. При осмотре машины они нашли пакет, в котором лежали елочные игрушки с надписями, разжигающими межнациональную рознь, в частности с призывами убивать русских.

Мужчина рассказал, что планировал развесить игрушки на елке возле одного из учебных заведений в центре Луганска, выполняя задание Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО). Как объяснил представитель спецслужб, Киев таким образом хотел сымитировать «проукраинские настроения» в столице ЛНР. Он добавил, что даже такие мелкие провокации поощряются правительством Украины и курируются спецслужбами.

Общество,Правительство Украины,
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