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31 минуту назад

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об установлении МРОТ на 2023 год в размере 16 242 рубля. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин подписал закон о повышении МРОТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«С 1 января 2023 года предлагается установить (МРОТ) в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году», - говорится в документе.

Так как МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4% и его соотношение к медианной заработной плате за 2021 год составит 45,9%.

Ранее правительство РФ установило прожиточный минимум в новых территориях на 2023 год. Так, в ДНР и ЛНР показатель утвержден на уровне 11 213 рублей на душу населения, 12 222 рубля - для трудоспособного населения, 9 643 рубля - для пенсионеров, 10 877 рублей - для детей.

Совфед до 2025 года изменил методику расчета МРОТ

В Херсонской и Запорожской областях прожиточный минимум на душу населения составит 11 644 рубля, для трудоспособного населения - 12 692 рубля, для пенсионеров - 10 014 рублей, для детей - 11 295 рублей.

Общество,Политика,Владимир Путин,Совет Федерации,Правительство РФ,
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