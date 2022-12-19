В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
12 минут назад

Ограничения на полеты в 11 аэропортов РФ продлили до 27 декабря

Никита Бородкин

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России продлен до 27 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения на полеты в 11 аэропортов РФ продлили до 27 декабря
Фото: ТАССТАСС

Для самолетов остаются закрыты воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям предлагается продолжать перевозку пассажиров через ближайшие работающие аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Все остальные аэропорты российских городов работают в штатном режиме, все изменения в расписании их работы можно уточнить на официальных сайтах.

Напомним, что впервые ограничения на полеты ввели 24 февраля, после начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Для обеспечения перевозки пассажиров РЖД увеличили количество поездов на маршрутах в Адлер, Анапу, Новороссийских, Сочи и другие города юга России. Также сообщалось формировании Минтрансом временного хаба на базе сочинского аэропорта.

Общество,Минтранс РФ,РЖД,Росавиация,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители