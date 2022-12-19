Ограничения на полеты в 11 аэропортов РФ продлили до 27 декабря

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России продлен до 27 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

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Для самолетов остаются закрыты воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям предлагается продолжать перевозку пассажиров через ближайшие работающие аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Все остальные аэропорты российских городов работают в штатном режиме, все изменения в расписании их работы можно уточнить на официальных сайтах.