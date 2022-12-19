Первый самолет с застрявшими в Хургаде россиянами прилетел в Москву

Первый самолет с российскими туристами, который застрял на египетском курорте Хургада, прилетел в Москву. Таким образом, в Россию вернулись 350 граждан. Напомним, с четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все рейсы в Египет.

Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press Nikolay Gyngazov, Global Look Press

«Мы устали от вынужденного отдыха и очень рады наконец-то вернуться домой», - приводит РИА Новости слова пассажирки Натальи.

Рейс приземлившегося в Москве самолета вместо не получившей разрешение на полет iFly выполнила авиакомпания Red Wings.