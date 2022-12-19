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1 час назад

Опрос: названы наиболее популярные форматы работы среди россиян

RT на русском

На сегодняшний день равные доли россиян трудоспособного возраста считают для себя приемлемым как формат трудоустройства, так и фриланс (по 45%). Об этом говорится в результатах (имеются в распоряжении RT) совместного исследования компании «Консоль Pro» и Аналитического центра НАФИ.

Опрос: названы наиболее популярные форматы работы среди россиян
Фото: ТАССТАСС

Среди тех, кто для проектной работы сегодня предпочёл бы классическое трудоустройство, преобладают россияне от 35 до 54 лет (53%), женщины (46% против 43% мужчин) и жители Северо-Западного федерального округа (58%).

При этом 42% респондентов допускают для себя возможность вести деятельность в качестве самозанятого.

Как выяснили аналитики, доля тех, для кого приемлем этот статус, максимально высока среди участников опроса от 18 до 24 лет (53%) и с возрастом снижается.

Почти треть (30%) рассматривают в качестве подходящего варианта открытие ИП или своего дела.

Согласно исследованию, для каждого десятого опрошенного допустима занятость на проектах по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

Помимо этого, 20% россиян заявляют, что готовы вести деятельность на фрилансе без какого-либо оформления.

Как говорится в опросе, типичный портрет теневого фрилансера — молодой человек до 34 лет, имеющий высшее образование и проживающий в одном из крупных городов Центрального или Сибирского федерального округа.

Всего в опросе приняли участие 1 тыс. человек трудоспособного возраста.

Ранее аналитики провели исследование, чтобы выяснить, сталкивались ли российские компании с нехваткой персонала в текущем году и как они решали эту проблему.

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