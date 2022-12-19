За что россиян могут оштрафовать в новогоднюю ночь

Россияна могут выписать выплатить штраф за некоторые нарушения, совершенные в новогоднюю ночь. Подробнее об особенностях российского законодательства рассказала юрист Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм».

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Она пояснила, что жителей России могут оштрафовать за курение и употребление спиртных напитков. В первом случае правонарушителю грозит штраф в 500-3000 рублей, во втором — 1500 рублей. Также запрещается запускать фейерверки во дворах без согласования места с управляющей компанией. Правоохранительные органы могут выписать за это штраф от 500 рублей и даже лишить свободы на срок до пяти лет, если последствия запуска привели к серьезным последствиям, отметила Кудерко.