Вильфанд предупредил о сильных морозах и осадках в некоторых регионах РФ

Костромскую, Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую области ожидают морозы до 15-18 градусов в ближайшие дни, а Кировскую, Свердловскую области и Пермский край - до 22-26 градусов. В регионах Приволжского федерального округа пройдут ледяные дожди, а в Южном федеральном округе - сильный мокрый снег и дожди, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"На северо-востоке Центрального федерального округа, севере Приволжского федерального округа и в Уральском федеральном округе будет очаг низких температур в ближайшие дни. Она (температура - прим. ТАСС) будет на 6-8 градусов ниже нормы. В Костромской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областях ночью морозы прогнозируются до 15-18 градусов, а днем - около 10 градусов", - сообщил он.

По данным Гидрометцентра, в Кировской области морозы в ближайшие дни достигнут 18-24 градусов, в Нижегородской области - 12-17 градусов, в Свердловской области - 17-22 градусов, в Пермском крае - 16-26 градусов.

Кроме того, по словам Вильфанда, регионы Поволжья ожидают опасные погодные явления. "19 декабря на большей части округа прогнозируются сильные осадки - снег, мокрый снег, дождь, гололед, налипание мокрого снега и усиление ветра до 20 м/с. Особенно сложная погода будет в Башкортостане и Татарстане, где помимо этого будет ледяной дождь. Все прелести зимней погоды", - сказал он.