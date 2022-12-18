Во Внуково сотни людей высадили из самолета без объяснения причин

Несколько сотен человек не смогли вылететь в Турцию из московского аэропорта Внуково после того, как их без объяснения причин высадили из самолета компании Turkish Airlines. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Рейс должен был отправиться в ночь на воскресенье, 18 декабря, однако вылет постоянно откладывался. В итоге пассажиров пустили на борт только в семь утра.

Отправиться на отдых им все равно не удалось — люди прождали два часа в ожидании взлета, после чего их высадили и вывели в «чистую зону».

Вместе с ними туда перевели и пассажиров с других рейсов — всего около 400 человек. Им раздали ваучеры на питание и сообщили, что экипажу требуется отдых не менее десяти часов. Люди ожидают вылета до сих пор.