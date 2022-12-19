В России выявили 6341 случай коронавируса

В России за сутки выявили 6341 новый случай заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 722 415. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

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Днем ранее, 18 декабря, число новых заболевших составило 7222.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 573. За этот же период 5564 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 115 232.